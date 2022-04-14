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Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararında olacak.

PPK geçen yıl eylül-aralık döneminde 500 baz puanlık indirimler politika faizini yüzde 14'e çekmesinin ardından bu yılın ilk 3 toplantısını pas geçti ve faize dokunmadı. Karar metinlerinde alınan kararların etkilerinin gözlemlenmeye devam ettiği belirtildi.

Bugünkü toplantıda da Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Reuters'ın PPK anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediklerini bildirdi. Benzer şekilde Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

AA Finansın anketine katılan 18 ekonomistin de tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü.

Merkez Bankası'nın birincil olarak takip ettiği enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.1'e yükseldi. Dünya genelinde enflasyon oranları yükselirken başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere geçen ay itibarıyla ana ekonomilerde merkez bankaları faiz artırımlarına gitmeye başladı.

DÜNYADA ARTIRIM RÜZGARI

Fed geçen ay politika faizinde 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Önümüzdeki toplantıda ise 50 baz puanlık artırım bekleniyor. Benzer şekilde İngiltere Merkez Bankası da benzer şekilde politika faizini geçen ay 25 puan artırdı. Kana Merkez Bankası ise dün politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu son 22 yılın en sert faiz artırımı oldu.