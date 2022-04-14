Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararında olacak.
PPK geçen yıl eylül-aralık döneminde 500 baz puanlık indirimler politika faizini yüzde 14'e çekmesinin ardından bu yılın ilk 3 toplantısını pas geçti ve faize dokunmadı. Karar metinlerinde alınan kararların etkilerinin gözlemlenmeye devam ettiği belirtildi.
Bugünkü toplantıda da Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. Reuters'ın PPK anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediklerini bildirdi. Benzer şekilde Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.
AA Finansın anketine katılan 18 ekonomistin de tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü.
Merkez Bankası'nın birincil olarak takip ettiği enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.1'e yükseldi. Dünya genelinde enflasyon oranları yükselirken başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere geçen ay itibarıyla ana ekonomilerde merkez bankaları faiz artırımlarına gitmeye başladı.
DÜNYADA ARTIRIM RÜZGARI
Fed geçen ay politika faizinde 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Önümüzdeki toplantıda ise 50 baz puanlık artırım bekleniyor. Benzer şekilde İngiltere Merkez Bankası da benzer şekilde politika faizini geçen ay 25 puan artırdı. Kana Merkez Bankası ise dün politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu son 22 yılın en sert faiz artırımı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!