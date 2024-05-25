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        Haberler Gündem Köpeği otomobile iple bağlayıp böyle sürükledi - En Son Haberler

        Köpeği otomobile iple bağlayıp böyle sürükledi

        Hayvanlara karşı yapılan eziyet ve kötü muamele bitmek bilmiyor. Bunun son örneği Kayseri'den gelen insanlık dışı görüntüleri oldu. Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:44
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        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
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        İHA'nın haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.

        Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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        #kayseri
        #köpeğe eziyet
        #haberler
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