Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 128 milyar 820 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.