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Merkez Bankası İstanbul ve Ankara'da çalışacak bilgisayar mühendisi arıyor. Banka tarafından yayımlanan iş ilanında işe alınacak 25 bilgisayar mühendisinin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacağı belirtildi.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasıdır.

Bu görev kapsamında Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarının ve bu altyapıların güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirilmekte ve işletilmektedir. Banka faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini ve karar alma süreçlerini destekleyici analiz ortamını sağlamak üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servisleri sunulmaktadır."

Başvuruyla ilgili bankanın yayımladığı kılavuza buradan ulaşabilirsiniz

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