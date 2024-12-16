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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz EQV Türkiye'de satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Alman markadan 'ticari' rekor hedefi

        Mercedes-Benz, hafif ticari araç segmentinde de elektrikli modellerini Türkiye'ye getirmeye başladı. Markanın yeni satışa sunulan yüzde elektrikli modeli EQV, şehir içinde 410 kilometreye kadar yol gidebiliyor. Bu yıl 10 bin adet hafif ticari araç satarak rekor kıracaklarını belirten Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "2025 yılında da hedefimiz 10 bin adet araç satarak bu rekoru korumak" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16.12.2024 - 08:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 08:07
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        Alman markadan 'ticari' rekor hedefi
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        Alman üretici Mercedes-Benz, elektrikli hafif ticari araç model ailesini EQV ile genişletti.

        Geçtiğimiz ay elektrikli Sprinter modelini satışa sunan Alman marka, 2026’dan itibaren de modüler ve ölçeklenebilir Van Elektrik Mimarisi (VAN.EA) ile pazara tek banttan ve tamamen elektrikli altyapıyla üretilmiş hafif ticari araçlar sunmayı hedefliyor.

        Aracın lansmanınında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, düşük emisyon değerleri ve içten yanmalı modellere kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle elektrikli araçların kişisel kullanıma yönelik hafif ticari araçlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyledi.

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        ONLINE SATIŞLARDA TÜRKİYE İLK SIRADA

        Bu yıl 10 bin adet hafif ticari araç satarak rekor kıracaklarını da kaydeden Akdeniz, "2025 yılında da hedefimiz 10 bin adet araç satarak bu rekoru korumak" diye konuştu.

        Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz sorularımızı yanıtladı.
        Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz sorularımızı yanıtladı.

        Öte yandan, Mercedes-Benz'in geçen yıl başlattığı online satış operasyonuna da değinen Tufan Akdeniz, "Mercedes-Benz dünyasında online satışlarda Türkiye olarak birinci sıradayız. Toplam satışlarımızın yüzde 4'ü online kanallardan gerçekleşiyor" bilgilerini verdi.

        Alman markanın, bu yıl dünya genelinde 400 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

        ŞEHİR İÇİ 410 KM MENZİL

        Tamamen elektrikli yeni EQV'nin özelliklerine yakından bakılacak olursa, yüzde 100 elektrikli araç 150 kW (204 hp) güç üreten elektromotoru ve 90 kWsa kapasiteli batarya ile satışa sunuluyor.

        360 kilometre elektrikli WLTP sürüş menzili sağlayan EQV, şehir içinde ise 410 kilometreye kadar yol gidebiliyor.

        Standart olarak hem evde hem de şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar alternatif akım (AC), ayrıca hızlı şarj istasyonlarında 110 kW'a kadar doğru akım (DC) şarjını destekleyen elektrikli MPV, hızlı şarj istasyonunda bataryasını yüzde 10'dan 80'e yaklaşık 45 dakikada dolduruyor.

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        Kokpit tasarımı da yenilenen modelde, markanın binek otomobillerinde benimsediği en son tasarım detayları yer alıyor.

        Yeniden tasarlanan orta konsola, standart olarak akıllı telefon kablosuz şarj özelliği de ekleniyor.

        Anahtarsız çalıştırma işlevi, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması olmak üzere birçok yeni özellik de EQV'de sunuluyor.

        EQV'nin başlangıç fiyatı 4 milyon 785 bin TL olarak açıklanıyor.

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