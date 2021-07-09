"HA KATİL OLMUŞSUN, HA BİR ÇOCUĞU ANNEDEN AYIRMIŞSIN"

6 yaşındaki kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu ifade eden Kaplan, “Velayeti alacağını zaten bana söylüyordu. 'Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın' diyordu yani. Oyun oynuyor sanki, ben anlamıyorum. Ben şok oldum. 'Herhalde böyle bir şey mümkün değil' diye düşündüm. İnanamadım, 'Neye dayanak veriyorsunuz?' dedim. Büyük bir kindarlık var. Bizim birlik olup, çocuğumuzun psikolojisiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ne zaman isterse hep babasındaydı. Sadece 'Bana haber verin' diyordum. Haberim olmadan okuldan alıyor, götürüyordu. Bulamıyordum polislere gidiyordum, artık bıktılar. Avrupa vatandaşı, pasaportlarını istedi dilekçede. Babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun, ha bir çocuğu anneden ayırmışsın. Hiçbir farkı yok" ifadelerini kullanmıştı.