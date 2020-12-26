Türkiye, bir “finans” yöntemi olarak öne çıkan yap-işlet-devret (YİD) ile büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu bu yöntemle inşa edilen projeler arasında öne çıkıyor.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

2020 YILININ SON ÖDEMESİ

Karayolları, bu yıl söz konusu projelere araç geçişleri öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle değişik tarihlerde garanti ödemesi yaptı. Garanti kapsamında son ödeme geçen hafta gerçekleştirildi.

Habertürk’ün sektörden güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometre uzunluğundaki Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda araç geçişlerinin garanti sınırı altında kalması nedeniyle 170-175 milyon lira ödeme yapıldı. Kaynaklar, söz konusu otoyolun IC Holding ve Kalyon ortak girişim grubunun işlettiğini belirtti.

YENİ ÖDENEK TALEBİ

Kaynaklar, Karayolları’nın 2020 yılında da yol yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirterek, bu yatırımlara yönelik ödemeler için ek ödenek kullandığını söyledi. Karayolları’nın, yılbaşı ödeneğinin 7.7 milyar TL dolayında olduğunu anımsatan kaynaklar, “Bugüne dek 13-14 miyar da ek ödenek kullandı” dedi.

Kaynakları, Karayolları’nın halen müteahhitlere birikmiş 14-15 milyar TL dolayında borcu olduğunu belirterek, “Bu borcun bir bölümünü yıl tamamlamadan ödemesini bekliyoruz. Bunun için girişimleri olduğunu duyuyoruz” dedi.