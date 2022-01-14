Memurun ilave zammına Meclis rötarı

TBMM Genel Kurulu’nda dün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Görüşmeler sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kanun teklifinin gecikme ihtimaline karşı kamu kurumlarına, bu ayki maaş ödemelerinin ilave zam olmadan yüzde 27.9 üzerinden hesaplanması konusunda hazırlık yapılması için daha önceden talimat verdiği öğrenildi.

DÜZENLEME OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Kanun teklifine göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenleme de ocak ayı ödeme döneminden geçerli olacak.

Bu nedenle, memur maaşları yarın yüzde 27.9 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak. Böylece memur maaşlarına ocak ayında yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak.

SSK emeklilerinin aylıkları 17 – 26 Ocak’ta, BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları da 25 – 28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatırılacak. SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yüzde 25.47 zam uygulanacak. Bu artış sonrası emekli aylığı 2500 liranın altında kalanlara, ilk başta normal aylıkları ödenecek. Kanun çıktıktan sonra ise ocak ayından geçerli farklar yansıtılacak.