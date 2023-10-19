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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Memurun fazla mesai ücretine zam - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memura 2024’te saat başına 10.10 TL fazla mesai ücreti

        2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin TBMM Başkanlığına sunulmasıyla memurların gelecek yıl alacakları fazla mesai ücretleri ve harcırahları da belli oldu. Fazla mesai ücretleri yüzde 87 oranında artırılarak saat başına 10.10 TL ödenecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 19.10.2023 - 07:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:23
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        Memurun fazla mesai ücretine zam
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        TBMM Başkanlığına sunulan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi. Halen 5.40 TL olan saat başına ödenen fazla çalışma ücreti ocak ayından itibaren yüzde 87 oranında artırılarak 10.10 TL olacak.

        Bakanlık özel kalemleri ile üst düzey görevlilerin makamında çalışan personele yapılacak fazla mesai ücreti de 5.70 TL’den 10.70 TL’ye çıkartılacak. Fazla çalışma ücreti bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ayda 90 saati, bakanlıklardaki kurul başkanı, genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, vali, general ve amiral ile kuvvet komutanlıklarının daire başkanı ve daha üst pozisyonundaki yöneticilerle birlikte çalışan personele yapılacak fazla mesai ücreti de makam başına ayda toplam 450 saati aşamayacak.

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        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile atölye ve birimlerde döner sermaye işlerinde çalışanlara ödenen saat başı fazla çalışma ücreti 22.10 TL’den 41.20 TL’ye yükseltilecek.

        BELEDİYE PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YÜZDE 86 ARTACAK

        Belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda zabıta ve itfaiye hizmetlerinde görev yapanlara ödenen fazla çalışma ücretleri yüzde 86 oranında artırılacak. Aylık ödenecek fazla çalışma ücretinin üst sınırı Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirlerinde 1.760 TL’den 3.280 TL’ye, bu üç il dışındaki büyükşehirlerde ve nüfusu 1 milyondan fazla olan yerleşim bölgelerinde 1.325 TL’den 2.470 TL’ye çıkartılacak.

        HARCIRAHLAR YÜZDE 85-100 ARASINDA ARTIRILACAK

        Gelecek yıl kamu görevlilerinin yurt içi harcırahlarına da yüzde 85 ile yüzde 100 arasında zam yapılacak. Harcırah artışı düşük maaşlı memurlara daha yüksek olacak şekilde artırılacak.

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        TBMM Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının gündelik harcırahı 270 TL’den 500 TL’ye, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, orgeneraller ve oramiraller ile yüksek yargı organlarının başkanlarının gündelik harcırahı 250 TL’den 480 TL’ye çıkartılacak.

        Memur ve hizmetlilerden ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanların gündelik harcırahı 236 TL’den 465 TL’ye, 6400-8000 arasında olanların 220 TL’den 435 TL’ye, 3600-6400 arasında olanların 212 TL’den 420 TL’ye yükseltilecek.

        Aylık/kadro derecesi 1-4 olanların harcırahı 203 TL’den 405 TL’ye, 5-15 olanlarınki de 200 TL’den 400 TL’ye çıkartılacak.

        PANSİYON ÜCRETLERİNE YÜZDE 143 ZAM

        Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı okullardaki pansiyon ücretleri de yüzde 143 oranında zamlanacak. İlkokul, ortaokul, yatılı orta okul ve imam hatip okulları ile genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile imam hatip liselerinde pansiyon ücretleri 11.500 TL’den 27.900 TL’ye yükseltilecek.

        Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki pansiyon ücreti 12.900 TL’den 31.300 TL’ye, özel eğitim okullarındaki pansiyon ücretleri de 15.500 TL’den 37.600 TL’ye çıkartılacak.

        TAYIN BEDELLERİNE ESAS GÖSTERGE YÜKSELTİLDİ

        Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay, astsubay, uzman erbaş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline ödenecek tayın bedeli de 2100 göstergeden 2400 göstergeye yükseltilecek. Bu kurumlardaki personele 2400 gösterge ile ocak ayındaki yeni memur maaş katsayısının çarpımı tutarında tayın bedeli ödenecek.

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        #memurların fazla çalışma ücreti
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