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        Haberler Sosyal Güvenlik Memur Memur zammı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur zammı ne olacak?

        Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini açıkladı. MEMUR – SEN 2024 yılı için 3'er aylık dönemler halinde, ocakta yüzde 35, nisanda yüzde 10, temmuzda yüzde 15, ekim ayında da yüzde 10 oranında maaş zammı talep ederken, hükümetin ilk teklifi ocak ayında yüzde 14, temmuzda yüzde 9'da kaldı. Sendikanın 3'er aylık dönemler halinde maaş zammı talebi karşılık bulmadı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 15.08.2023 - 07:35
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        Memur zammı ne olacak?
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        Ağustos ayının ilk günü başlayan Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini dün açıkladı. Hükümetin teklifi, sendikaların taleplerinin çok altında kaldı.

        MEMUR - SEN 2024 yılında maaş zammının 3’er aylık dönemler halinde yapılmasını, ocakta yüzde 35, nisanda yüzde 10, temmuzda yüzde 15, ekim ayında da yüzde 10 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 87.85 oranında zam talep etti. 2025 yılı için ise ocakta yüzde 25, temmuzda yüzde 15 olmak üzere yüzde 43.75 zam istedi.

        KAMU - SEN, 2024’te yüzde 50 + 40, 2025 yılında yüzde 30+30 zam talep etti. KESK ise ilk yıl ocak ayında yüzde 104 oranında zam yapılmasını, sonraki 6 aylık dönemlerde yoksulluk sınırı ve gayri safi yurtiçi hasıladaki artış oranlarında zam uygulanmasını istedi.

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyetinin ilk teklifini açıkladı. Işıkhan, 2024 yılında ocak ayında yüzde 14, temmuzda yüzde 9 olmak üzere yıllık yüzde 24.26; 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 olmak üzere toplam yüzde 11.3 oranında zam teklif ettiklerini söyledi.

        MEMUR SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesini istedi. Kamu işveren heyetinin perşembe günü yapılacak toplantıda teklifini revize etmesi bekleniyor.

        2021 YILINDA NE OLDU?

        2021 yılındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde MEMUR – SEN ve Türkiye KAMU – SEN taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 ve iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu. Hükümet ilk resmi teklifinde 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 + 6 zam önermişti. Görüşmeler sonunda memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5 + 7, 2023'te yüzde 8 + 6 zam kararı alınmıştı.

        2021’DE MB’NİN ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜKTÜ

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        2021 yılında toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığı sırada Merkez Bankası’nın 2021 yılı Üçüncü Enflasyon Raporu açıklandı. Raporda, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14.1, 2022’de yüzde 7.8, 2023 yılında da yüzde 5.0 olarak tahmin edildiği belirtildi.

        2021’deki toplu sözleşme zammı, Merkez Bankası’nın 2022 ve 2023 yılı için belirlediği enflasyon tahmininin üzerinde olmuştu. Ancak, toplu sözleşme imzalandığı tarihte yüzde 18.95 olan yıllık enflasyon yüzde 14.1’e düşmek yerine 2021 yılını yüzde 36.08’le kapattı. Enflasyon 2022 yılında yüzde 64.27 oldu. 2023 yılında ise Merkez Bankası’nca yüzde 58 olarak tahmin ediliyor.

        Merkez Bankası son raporunda ise enflasyonu 2024 yılında yüzde 33, 2025 yılında da yüzde 15 olarak tahmin ediyor. Hükümetin 2024 yılı için yaptığı zam teklifi Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin 10 puan altında bulunuyor. 2025 yılı için yaptığı zam teklifi ise Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin 4 puan altında yer alıyor.

        Perşembe günü yapılacak toplantıda hükümetin teklifinin en azından Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaşması bekleniyor. Gelecek yıl mart ayında yerel seçim yapılacağı için 2024 yılına ilişkin teklifteki iyileştirmenin daha çok yüzde 14 olarak açıklanan ocak ayı zam oranında yapılacağı tahmin ediliyor.

        Sendika ise hükümetin ikinci teklifi üzerindeki kararını 21 Ağustos tarihine kadar verecek. 22 Ağustos’a kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin vereceği karar nihai karar olacak.

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        #memur maaş
        #Vedat Işıkhan
        #Memur Sen
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