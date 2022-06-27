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Memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 2022 Memur maaşlarında ek zam oranı netleşiyor! Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı kaç TL?

Memur maaşlarında ek zam oranı netleşiyor! 2022 Memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Emekli ve memur zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 35,64 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zam oranı netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 2022 memur zammı son dakika gelişmeleri...

27.06.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirlenen memur zammı için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 4 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte en düşük ve en yüksek memur maaşı netlik kazanacak. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, zam oranında yüzde 40'ı işaret etti. İşte, Kabine Toplantısı öncedi 2022 Memur zammı son dakika gelişmeleri...

  • "YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

    Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

  • BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

  • HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevapladı.  Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak şunları kaydetti:

    "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.

  • MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

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