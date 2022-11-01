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Memur zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 memur zammı tahmini ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL artacak?

Memur maaş zammı netleşiyor!

Memur maaş zammı için geri sayım başlamış durumda. Son olarak Temmuz ayında TÜİK verilerine göre belli olan 6 aylık enflasyon farkıyla memur maaşlarına 41,69 oranında zam yapılmıştı. Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla Ocak 2023 memur zammı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur zammına ilişkin açıklamalar geldi. İşte Ocak 2023 memur zammı tahmini ile en düşük memur maaşı hakkında detaylar...

Giriş: 01.11.2022 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur maaş zammında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. İşte Ocak 2023 memur zammı ile ilgili ayrıntılar...

  • HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

  • 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanan %41,69'luk zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.

  • EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.

    TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

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