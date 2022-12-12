KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi.

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak. Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.