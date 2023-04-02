EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları ifadeleri kullandı,
"5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."