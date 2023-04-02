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MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM gelecek mi? 2023 Memur maaş zammı yapılacak mı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. Emekli bayram ikramiyeleri ise 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseldi. Son dakika gelişmelerinin ardından öğretmen, doktor, polis, bekçi, zabıta ve diğer kademelerdeki binlerce memurda memur maaşlarına ek zam beklentisi oluştu. Memur maaşlarına son olarak Ocak ayında %30 artış yapılmıştı. İşte 2023 Memur maaşlarına ek zam beklentisi hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.04.2023 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Memur maaşlarına ek zam beklentisi, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gündeme geldi. Emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyelerine zam yapılırken gözler memur maaş zammına çevrildi. Son 6 aylık enflasyon rakamları göz önüne alınarak son olarak memur maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılmıştı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 2 kere zamlanan memur maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 2023 Memur zammı son durum gelişmeleri…

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

    Memur maaşlarına ek zamma ilişkin henüz resmi bi açıklama gelmedi. TÜİK’in açıklayacağı enflansyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

  • MEMUR ZAMMI OCAK AYINDA ZAMLANDI!

    Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

  • AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacak şekilde haftaya yasalaşmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar,

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."

  • EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları ifadeleri kullandı,

    "5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

  • BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA AÇIKLAMA 

    Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık." dedi.

  • NELER YAŞANMIŞTI!

    MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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