Kurban Bayramı'na sayılı günün kalmasıyla memur maaşları bayramdan önce yatar mı? sorusu gündeme geldi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla her ayın 15'inde yatan memur maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Memur maaşlarının ödeneceği tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...