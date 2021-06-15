Bu yılın ikinci yarısı için temmuz ayında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak. Altı aylık dönemde TÜFE yüzde 6.44 oranında arttığında en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.