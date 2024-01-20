Memur maaşında zam oranları belli olurken, zam farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi enflasyon farkı ve ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye yükseltilmişti. Maaş zammı kadar, memur zam farkının yatacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, "Memur zam farkı yattı mı, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte Ocak 2024 memur zam farkının yatacağı tarih...