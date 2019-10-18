Bir takipçisinin, "Kadın kocayı bırakınca evlattan da vazgeçti, şöhret peşinde koşuyor" yorumuna İşiten, "Siz çok ahlaksızsınız ama tabii ki görülün istediğim için silmeyeceğim yorumunuzu. Evladımı sırf sizin gibiler yüzünden sakınıyorum artık. Size hayatta bol şans diliyorum" yanıtını verdi.