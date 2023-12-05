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        Haberler Magazin Melike Şahin skandalı nedir? Melike Şahin neden konsere çıkmadı?

        Melike Şahin: Böyle bir skandalla anıldığım için kendimi kötü hissediyorum

        Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğretmenlere özel düzenlenen bir konsere çıkmamasına yönelik eleştirilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Adım böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum" diyen Şahin, öğretmenlerden özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:47
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        'Böyle bir skandalla anıldığım için...'
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        Melike Şahin, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, şiddetli rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı. 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.

        İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz, çok üzgünüz" denildi.

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        Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı videolu açıklamasında şunları söyledi:

        "HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

        Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle onun hatası bunun hatası… Evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim.

        "CAN GÜVENLİĞİ YOKTU"

        Ama size yansıtıldığı gibi ‘rüzgar esti sahneye çıkmadı' gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar… Rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı… Can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerden bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi.

        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama

        "BENİM BU KONUYLA ALAKAM BİLE YOK"

        Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum.

        "BÖYLE BİR SKANDALLA ANILDIĞIM İÇİN ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

        Yani sizin anladığınız gibi bir şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bir bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsminim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle özveriyle işlemişim örmüşüm büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melike Şahin

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