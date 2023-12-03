MELİKE ŞAHİN CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Yaşanların ardından Melike Şahin'in menajerlik şirketinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Bu açıklama İBB Kültür'ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından zorunlu hale geldiği için kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Temsilcisi olduğumuz Melike Şahin’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün akşam Feshane’de gerçekleşmesi planlanan konseri için günün erken saatlerinden itibaren konserin yapılabilmesi için ekipçe elimizden geleni yaptık.

Gün boyunca belirli sürelerle 70-80 km arasında anlık vuruşlarla ortaya çıkan şiddetli rüzgarların; sahnede bulunan ekipman, ışıklar, led ekran ve en önemlisi ana yapıyı bile sallayacak noktaya getirmesi,hem seyirciyi hem de sahnede bulunan ekibi tehlikeye atabilecek riskteydi.

Hiçbir konserin insan hayatından önemli olmadığını düşünerek saat 16.00’da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Bu bağlamda konseri dinlemeye gelen müzikseverlerin geç bilgilendirilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Konserin ertelenmesi kararımızı hiçe sayarak bu bilgiyi, bu denli geç açıklayan ve konsere gelen dinleyicilerin mağduriyetini daha da artıran yüklenici firma yetkililerini ve İBB Kültür Sanat Daire Başkanlığı’nın alandaki temsilcilerini hem sanatçımız Melike Şahin’i hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni zor duruma düşürdükleri için kınıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanata yaklaşımını ve kültür endüstrisine katkılarını takdirle izleyen bir ekip olarak, bugün bize yaşatılan zincirleme acemiliklerin birkaç kişiden kaynaklandığını ve Büyükşehir Belediyesi’ne mâl edilemeyeceğini, benzer şekilde bu kararı sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz.

Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik.

Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri de o ülkede insan hayatına verilen değerdir. Buradan bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden farklı bir yerde olmadığımıza inanıyoruz.

Konsere gelen tüm öğretmenlerimizin ve müzikseverlerin yaşadığı mağduriyetten ötürü derin bir üzüntü duyduğumuzu tekrar belirtmek isteriz."