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        Haberler Magazin Melek Baykal: Sizi çok seviyoruz Filiz Akın

        Melek Baykal: Sizi çok seviyoruz Filiz Akın

        Melek Baykal ve Şenay Düdek, Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ı Bodrumdaki evinde ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:33
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          Ünlü oyuncu Melek Baykal ve gazeteci Şenay Düdek, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ı, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.

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          81 yaşındaki usta ismi ziyaret eden ikili, o anları sosyal medya hesaplarından çektikleri videolar ile takipçileriyle paylaştılar.

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          Melek Baykal, yayınladığı videoda; "Canım Şenay'ım ile birlikte bugün Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından sevgili Filiz Akın'ı ziyaret ettik. Hepinize sevgilerini iletti...Sizi çok seviyoruz Filiz Akın" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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