Melek Baykal: Sizi çok seviyoruz Filiz Akın
Melek Baykal ve Şenay Düdek, Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ı Bodrumdaki evinde ziyaret etti
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Ünlü oyuncu Melek Baykal ve gazeteci Şenay Düdek, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ı, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.
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81 yaşındaki usta ismi ziyaret eden ikili, o anları sosyal medya hesaplarından çektikleri videolar ile takipçileriyle paylaştılar.
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Melek Baykal, yayınladığı videoda; "Canım Şenay'ım ile birlikte bugün Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından sevgili Filiz Akın'ı ziyaret ettik. Hepinize sevgilerini iletti...Sizi çok seviyoruz Filiz Akın" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram