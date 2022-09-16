Cinsel saldırıya uğramış!

1990'ların ikonikleşmiş pop grubu Spice Girls'ün üyelerinden Melanie Chisholm, yazar Elizabeth Day'in podcast'inde konuştu. Chisholm, cinsel taciz olayının otelde masaj yaptırdığı sırada yaşandığını ifade etti.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Melanie Chisholm, "Saldırıya uğramış hissettim. Çok savunmasız hissettim. Utandım... Ardından emin olamadım, doğru mu anlamıştım? Profesyonel masörle kıyafetlerinizi çıkardığınız yerdeydim" dedi.
"BUNUNLA BAŞA ÇIKACAK ZAMANIM YOKTU"
"Mel C" lakaplı şarkıcı, yaşananları hemen aklının derinliklerine gömdüğünü çünkü Spice Girls konserine odaklanmak zorunda olduğunu belirtti.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Chisholm, "Yaygara yapmak istemedim ama aynı zamanda bununla başa çıkacak zamanım da yoktu" ifadelerini kullandı.
"TEKRAR GÜNYÜZÜNE ÇIKTI"
"Mel C", saldırıyla o dönem yüzleşemediği için yıllarca derinlerde kalmasına izin verdiğini ancak hatıralarını yazmaya başladığında bu anın tekrar günyüzüne çıktığını belirtti.
Bir sabah aklına gelen olaya kitabında yer vererek herkes tarafından duyulmasını isteyip, istemediğine karar veremeyen sanatçı, "Bunu söylemenin, sonunda bununla yüzleşip, başa çıkmanın benim için çok önemli olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.
"OLAYI GÖMDÜM!"
"Spice Girls"ün yıldızı, olayı cinsel saldırının hafif versiyonu olarak tanımladı ve kendinde yarattığı etkiden dolayı detayları paylaşmak istediğini dile getirdi.
Melanie Chisholm, "Beni etkiledi ama olayı gömmüştüm. Eminim pek çok insan bunu yapıyor" dedi.
Chisholm, "How To Fail" isimli podcastte aynı zamanda, ebeveynlerinin boşanmasının onda bıraktığı etkilerden, Spice Girls döneminde yaşadığı yeme bozukluğundan da bahsetti.
"ANOREKSİYA OLDUM"
Ünlü isim, bunun saplantılı bir hal aldığını, uzun yıllar devam ettiğini, çok kilo verdiğini, anoreksiya olduğunu ve regl olamadığını söyledi.
Melanie Chisholm, "Her zaman anne olmak istemiştim ve doğurganlığımı bozan bu şeyi kontrol edemiyordum" dedi.
"KENDİMLE GURUR DUYDUM"
"Mel C", yeme bozukluğunu yendiği için kendisiyle gurur duyduğunu ve ardından kızı Scarlett'ı dünyaya getirdiğini anlattı.
Chisholm, 2020'de çıkardığı teklisiyle aynı ismi taşıyan "Who I Am" kitabının 15 Eylül'de yayımlanacağını da belirtti.
Fotoğraflar: AP, Splash News
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