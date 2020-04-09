09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüveyda Öksüz
İlk #Tb fotoğrafı paylaşıldı.
Ceylan Ertem
Çocukluktan gençliğe doğru geçişler zamanı. Üzerimdeki elbisenin kumaşını Almanya’dan Yıldız teyzemiz göndermişti. Babaannem dikmişti tam istediğim gibi 90’lar.
Ata Demirer
'tb' Ekim 2019 Bozburun. Gelecek o zamanlar, yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız. Kara balıklara koca süngerlere selam çakacağımız... Gelecek o zamanlar, sevgiliye deniz kabuklarından, yıldız çiçekleri yapacağımız.
Ata Demirer
2018 Eylül #tb 'hedefim sensin' geceleri.
Ceyda Düvenci
İlkokul zamanlarım. Mustafa Kemal Paşa Öğretmen Davut İlkokul’u... Hayatım boyunca unutmayacağım ilkokul öğretmenim Suat Tarakçı'ya selam olsun. Üzerimdeki kıyafet bando kıyafeti.
Bandoda önce deri davul, sonra cam davul çaldım ve sonra da majör oldum. 23 Nisan yaklaşırken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdım. Majörlerin stadyumda tam kaymakamın önünden geçerken asalarını havaya fırlatıp tutmaları en fiyakalı, en alkış alan hareketti. Ve ben her 23 Nisan öncesi kalbim ağzımda o anın gelmesini beklerdim.
Her provada da çalışırdım o an için. Şampiyon majör sağır, dilsiz okul bandosunun majörüydü. Asasını bir fırlatırdı havaya, asa döner dönerdi ve hoooop diye yakalardı. En büyük alkış ona kopardı tüm stadyumda. fotoğrafta da muhtemelen merasimden döndük ve beceremedim asayı atıp tutma işini ona söyleniyorum. Ahh, ne güzel günlerdi.
O günlere ait çok az fotoğraf var elimde. Bu fotoğrafı da sosyal medyadan yollamışlar bana. Çok sevindim. Yanımda sınıf arkadaşım Burcu... Boy farkımıza bakmayın, aynı sınıftayız gerçekten.
Acaba ne yapıyor şimdi? Güzel anı hatırlaması oldu gerçekten. Fotoğraf için çok teşekkür ederim. İlkokuldaki ceyda’ya da kocaman öpücük...
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