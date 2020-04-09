Ceyda Düvenci

İlkokul zamanlarım. Mustafa Kemal Paşa Öğretmen Davut İlkokul’u... Hayatım boyunca unutmayacağım ilkokul öğretmenim Suat Tarakçı'ya selam olsun. Üzerimdeki kıyafet bando kıyafeti.

Bandoda önce deri davul, sonra cam davul çaldım ve sonra da majör oldum. 23 Nisan yaklaşırken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdım. Majörlerin stadyumda tam kaymakamın önünden geçerken asalarını havaya fırlatıp tutmaları en fiyakalı, en alkış alan hareketti. Ve ben her 23 Nisan öncesi kalbim ağzımda o anın gelmesini beklerdim.

Her provada da çalışırdım o an için. Şampiyon majör sağır, dilsiz okul bandosunun majörüydü. Asasını bir fırlatırdı havaya, asa döner dönerdi ve hoooop diye yakalardı. En büyük alkış ona kopardı tüm stadyumda. fotoğrafta da muhtemelen merasimden döndük ve beceremedim asayı atıp tutma işini ona söyleniyorum. Ahh, ne güzel günlerdi.

O günlere ait çok az fotoğraf var elimde. Bu fotoğrafı da sosyal medyadan yollamışlar bana. Çok sevindim. Yanımda sınıf arkadaşım Burcu... Boy farkımıza bakmayın, aynı sınıftayız gerçekten.

Acaba ne yapıyor şimdi? Güzel anı hatırlaması oldu gerçekten. Fotoğraf için çok teşekkür ederim. İlkokuldaki ceyda’ya da kocaman öpücük...