Yapılışı çok kolay olan Meksika salatası, ailece ve sevdiklerinizle beğenerek yiyebileceğiniz çok lezzetli bir salata. Besleyici ve tok tutma özelliği ile tek başına bile öğün yerine geçebilecek Meksika salatasının tarifine geçelim.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Meksika Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 kutu Meksika fasulyesi (konserve)

1 demet roka

2 adet salatalık

2 adet domates

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Meksika Salatası Yapılışı:

Konserve fasulyelerin suyunu süzerek bol suda yıkayın.

Salatalık ve domatesleri küçük küçük doğrayın, rokaları da temizleyerek onları da minik doğrayın.

Derince bir kaba tüm malzemeleri alın, üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuzunu ilave ederek güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salatanızın içerisine haşlanmış mısır taneleri ekleyebilirsiniz.

Kornişon turşuda salatanızın içerisine çok yakışacaktır.

Sos olarak nar ekşisi kullanabilirsiniz.

Küp küp doğradığınız haşlanmış havuçları ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bu tarifi cipsle de yapabilirsiniz.

Cipsli Meksika Fasulyesi salatası yapımından tek farkı, yalnızca salatanın içerisine istenilen cipslerden kırılarak eklenen bir tariftir.