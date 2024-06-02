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        Haberler Dünya Meksika'da devlet başkanı seçimi: Halk sandık başında | Dış Haberler

        Meksika'da devlet başkanı seçimi: Halk sandık başında

        Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı Meksika'da 99 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketi'nin kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:07
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        Meksika'da halk sandık başında
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        Meksika'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

        Ülkede kurulan 178 binden fazla sandıkta 99 milyonu aşkın seçmen, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

        Meksika sandık başına gidiyor
        Meksika sandık başına gidiyor

        Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulunacak.

        Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçiyor.

        Tek turlu seçimin yapılacağı ülkede en çok oy alan aday devlet başkanı olmaya hak kazanacak.

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        Son 3 günde 2 belediye başkan adayının öldürüldüğü ülkede, seçimlerde binlerce asker ve polisin görev alıyor.

        Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek.

        Anket şirketlerinin son araştırmalarına göre, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteklediği 61 yaşındaki Sheinbaum, seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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