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        Haberler Dünya Meksika sandık başına gidiyor: Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilebilir | Dış Haberler

        Meksika sandık başına gidiyor: Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilebilir

        Meksika'da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde, kamuoyu yoklamalarına göre yarışı önde götüren iki isim de kadın. Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:04
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        Meksika sandık başına gidiyor
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        Meksika'da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başında olacak.

        Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı Meksika'da 99 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanacak.

        Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulunacak.

        İLK KEZ KADIN DEVLET BAŞKANI SEÇİLEBİLİR

        Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçecek.

        Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek.

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        Anket şirketlerinin son araştırmalarına göre, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteklediği 61 yaşındaki Sheinbaum, en yakın rakibi Galvez'den ortalama 17 puan önde gidiyor.

        İktidardaki MORENA'nın desteğinin yanı sıra İşçi Partisi (PT) ve Meksika Yeşil Ekolojist Partisinin (PVEM) de desteğini alan Sheinbaum, son mitingindeki açıklamasında seçimi kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

        Diğer kadın aday Galvez, 3 muhalefet partisinin ortak adayı olarak gösterilse de anketlerde Sheinbaum'un bir hayli gerisinde kalıyor.

        Neredeyse hiç şans verilmeyen tek erkek aday Maynes ise anketlerde yüzde 10'un altında gösteriliyor.

        Meksika'da yıllardır devam eden ve halihazırda çözülmeyi bekleyen sorunların başında göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçmen akışı, çete savaşları, uyuşturucu kaçakçılığı, güvenlik ve ABD ile yaşanan sınır anlaşmazlıkları var.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #meksika
        #seçim
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