Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.484,57 %-0,03
        DOLAR 27,5008 %0,11
        EURO 28,8403 %0,06
        ALTIN 1.619,67 %0,40
        FAİZ 23,72 %-1,41
        GÜMÜŞ GRAM 18,84 %1,39
        BITCOIN 27.347,00 %-1,78
        GBP/TRY 33,2380 %-0,04
        EUR/USD 1,0474 %-0,03
        BRENT 90,35 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 2.648,15 %0,40
        Haberler Ekonomi Borsa Meka Beton halka arz ne zaman yapılacak? 2023 Meka Beton kaç lot verir, halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar?

        Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve makine imalatı yapan Meka Beton halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Meka Beton halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı ise yüzde 27,04 olduğu belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte 'MEKAG' hisse adıyla BİST 100 Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton'un halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Meka Beton halka arzında; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım miktarları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz tarihleri...

        • 2

          MEKA HALKA ARZ OLUYOR!

          Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

          Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.

        • 4

          MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

        • 5

          MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Meka Beton katılım endeksine uygundur.

        • 6

          MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI

          Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

          1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

          2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

          2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

          3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

          3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa