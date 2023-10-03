Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar?
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve makine imalatı yapan Meka Beton halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Meka Beton halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı ise yüzde 27,04 olduğu belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte 'MEKAG' hisse adıyla BİST 100 Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton'un halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Meka Beton halka arzında; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım miktarları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz tarihleri...
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MEKA HALKA ARZ OLUYOR!
Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.
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MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.
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MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.
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MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Meka Beton katılım endeksine uygundur.
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MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI
Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı
1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).
2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).
2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).
3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).
3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.
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