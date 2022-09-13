Meiji Restorasyonu Nedir, Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşti?

Japonya’nın modern batı toplumlarına yetişmesine ve batı tipi bir ulus kurmalarına olanak sağlayan Meiji Restorasyonu lideri kimdir? İyi bir eğitim sistemi, güçlü ekonomi gibi birçok olumlu sonuç doğuran Meiji Restorasyonu nerede gerçekleşti? İşte, tüm detaylar…
Meiji Restorasyonu Nedir?
1868 ile 1912 yılları arasında süren ve Japon imparatoru Mutsihito (Meiji) tarafından başlatılan, batılılaşma ve modernleşme hareketleri Meiji Restorasyonu adıyla anılmaktadır. Feodal düzenin yıkılması ve merkezi otoritenin güçlenmesi, eğitimde yapılan reformlarla okuryazar oranın artması gibi Japonya için birçok olumlu neticesi olan Meiji Restorasyonu; Japonların modern bir ulus olarak var olmalarında büyük bir rol oynamıştır.
Meiji Restorasyonu Tarihi
19. yüzyıla kadar kapalı bir toplum özelliği taşıyan Japonya Şogunluk adı verilen feodal bir sistemle yönetilmekteydi. Gücün Şogunluk iktidarında bulunduğu bu sistemde imparator ise daha çok kutsal ve sembolik bir makam olarak görülmekteydi.
19. yüzyıla gelindiğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin girdiği sömürgecilik yarışını gören Japonya; batı uygarlığının her alanda var olan üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Hindistan’ın sömürgeleştirilmesi, Çin’in Afyon Savaşları sonrası batı sömürgeciliğine açık hale gelen konumunu gören Japonya; bu ülkelerin düştüğü duruma düşmemek adına harekete geçmiştir.
1868 yılında Mutsihito’nun (Meiji) imparator olmasının ardından reform hareketleri başlamıştır. Şogunluk kurumu ortadan kaldırılmış ve modernleşme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Başlayan bu restorasyonda ana hedef ülkenin zenginleşmesi ve ordunun güçlenmesi olarak belirlenmiştir.
İmparator Meiji; yapılacak reformlar için beş maddelik bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye göre;
- Halk ve hükümet güçlerini birleştirmeli; devlet işleri ciddi bir şekilde yürütülmelidir.
- Halkın isteklerini söyleme ve alınacak kararlara katılma hakkı sağlanacaktır.
- Geçmişte sahip olunan kötü gelenek ve görenekler kaldırılacaktır.
- Tüm dünyadan gerekli bilgiler alınacak, uygulanacak ve imparatorluğun güçlenmesi sağlanacaktır.
- Halka açık toplantılar düzenlenecek ve alınacak kararlarda kamuoyunun fikri alınacaktır.
Meiji Restorasyonu Özellikleri
Ekonomik, idari, askeri ve sosyal alanda bir dizi gelişmenin yaşandığı Meiji Restorasyonu özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Şogunluk sistemi sona erdirilmiş ve feodal beylikleri ortadan kaldırılmıştır.
- Ülkenin yeni başkenti Tokyo olmuştur.
- Batı tarzı polis, telgraf ve posta teşkilatları kurulmuştur.
- Miladi takvime geçilmiştir.
- 1889 yılında Prusya’nın anayasa sistemine benzer bir anayasa kabul edilmiş ve anayasal monarşi kurulmuştur.
- İngiltere’den tersanecilik, Almanya’dan ağır sanayi ve tıp, Fransa’dan ise ticaret hukuku alınmış ve Japonya’ya uyarlanmıştır.
- Batı dünyasından eğitmenler ve teknikerler Japonya’ya getirilmiş ve onların bilgisinden faydalanılmıştır.
- Geçmişteki feodal düzenden kaynaklı bir sermaye birikimi olmadığı için devlet eliyle sanayileşme başlamıştır.
- 1872 yılında Merkez Bankası kurulmuş ve yeni bir para birimi olarak Japon yeni tedavüle sokulmuştur.
- Ülkenin her yerine ulaşan demiryolları yapımına başlanmıştır.
- Şehirlerdeki su ve elektrik dağıtım hatları yaygınlaşmıştır.
- Sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırmaya önem verilmiş ve kölelik ortadan kaldırılmıştır.
- Kadınlara boşanma hakkı tanınmıştır.
- Toplumun her kesimine evrensel görgü kurallarını anlatan kitapçıklar dağıtılmıştır.
- Eğitim alma oranı %95’e çıkarılmıştır.
- Dünyanın her bölgesinde Japon öğrenciler devlet destekli olarak gönderilmiştir.
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