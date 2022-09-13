Fransız İhtilali Nedir, Ne Zaman ve Kaç Yılında Olmuştur? Fransız İhtilali Nedenleri ve Sonuçları

Eşitlik, adalet ve özgürlük gibi kavramların ortaya çıktığı, yeşeren milliyetçilik akımıyla beraber dünyanın kaderini değiştiren Fransız İhtilali neye karşı yapıldı? Fransız İhtilali başlatan kişi kimdir? İşte, tüm detaylar… AVRUPA'DA REFORM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ Fransız İhtilali Kaç Yılında Oldu? Fransız İhtilali ya da Fransız Devrimi 1789 yılında gerçekleşmiştir. 1789 yılında toplanan parlamentoda görüşmeler esnasında halk kamarasının taleplerinin Kral XVI. Louis tarafından reddedilmesi üzerine, orta sınıf ve halktan oluşan bu grup bir araya gelerek bir kurucu meclis kurdular ve yeni bir anayasa ile kralın yetkilerinin sınırlandırılmasını talep ettiler. Bu talep de kral tarafından reddedilince orta sınıf 14 Temmuz 1789 günü Bastille Hapishanesi’ne saldırarak tüm mahkûmları serbest bıraktı. Peki, Fransız İhtilali başlatan kişi kimdir? 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nde meclisin üçüncü grubu olan halk kamarası Emmanuel Joseph Sieyes öncülüğünde toplanarak kurucu bir meclis kurmuşlar ve kraldan yeni bir anayasa hazırlanmasını talep etmişlerdir.

Fransız İhtilali Nedir? 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali; mutlak monarşinin kaldırılarak yerine cumhuriyetin getirilmesidir. Fransa’da başlayan bu hareket ortaya çıkan fikirleri aracılığıyla tüm dünyaya yayılmış ve dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri haline gelmiştir. 1789 yılında gerçekleşen Bastille Baskını’nın ardından 1791 yılında ihtilali gerçekleştiren gruplar yeni bir kurucu meclis atamış ve burada İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır. Ardından yapılan bir anayasa ile kralın yetkileri sınırlandırılmış ve kanun hazırlamak ile hükümetin icraatlarını kontrol etme yetkileri meclise verilmiştir. 1792 yılında ise krallık kaldırılarak cumhuriyet ilan edilmiş; kral ile kraliçe yargılanarak 1793 yılında idam edilmişlerdir. Gerek yeni anayasa gerekse de İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile ortaya çıkan insan hakları, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar kısa süre içinde Avrupa’ya da yayılmıştır. Fransız İhtilali Nedenleri 1789 yılında gerçekleşen ve monarşiyi ortadan kaldıran Fransız İhtilali nedenleri şu şekildedir: Aydınlanmanın önemli filozoflarından olan Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi düşünürlerin fikirlerinin toplum içinde yayılması.

İngiltere ve Amerika’da, insan hakları ve eşitlik gibi ilkelerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin Fransa’da da benimsenmesi.

İngiltere ile süren 7 Yıl Savaşları’nın neticesinde Fransa’nın ekonomisinin bozulması.

Bozulan ekonominin halka getirilen yeni vergiler ile düzeltilmek istenmesi.

Kuzey Amerika’daki kolonilerin İngiltere’nin eline geçmesi. Fransız İhtilali Sonuçları Yaydığı fikirlerle dünyanın gidişatını değiştiren Fransız İhtilali sonuçları şunlardır: Mutlak monarşi ile yönetilen krallıkların yıkılabileceği görülmüştür.

Fransız Devrimi ile birlikte ortaya çıkan eşitlik, adalet ve özgürlük gibi kavramlar kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Ortaya çıkan milliyetçilik akımı ile birlikte çok uluslu imparatorluklar parçalanma sürecine girmişlerdir.

Egemenliğin krala değil; halka ait olduğu kabul edilmiştir.

Burjuva sınıfı güç kazanmıştır.

Yeni Çağ sona ermiş ve Yakın Çağ başlamıştır. Fransız İhtilali Önemi 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali önemi; ortaya çıkardığı fikirlerden kaynaklanmaktadır. İnsan hakları, eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi ortaya çıkan kavramlar kısa süre içinde yayılmış ve demokrasi anlayışı tüm dünyada etkili olmaya başlamıştır. Bunun yanında ortaya çıkan milliyetçilik akımı ile birlikte de çok uluslu imparatorlukların bünyesinde yaşayan halklar bağımsızlık mücadelesine başlamışlardır. Örnek verecek olursak, Osmanlı Devleti’nde yaşanan Sırp, Yunan ve Bulgar isyanları dünyada yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle ortaya çıkan isyanlar olarak dikkat çekmektedir.