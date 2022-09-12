Avrupa'da Reform Dönemi Özellikleri

Birçok yeni mezhebin ortaya çıktığı ve sonunda mezhep savaşlarının yaşandığı Reform döneminde Avrupa’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Reform Hareketi Özeti

Kilisenin aşırı zenginleşmesi ve bozulması, dinden daha çok siyasetle ilgili bir hale gelmesi Reform hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur. İlk olarak Almanya’da başlayan bu hareket kısa süre içinde Fransa ve İngiltere’de etkili olmuş, oradan da tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştır.

Cermen kökenli bir teolog olan Martin Luther’in 1517’de Roma’ya gerçekleştirdiği seyahatinde, kilisenin zenginliğini ve orada meydana gelen bozulmaları görmüştür. Kilisenin insanların dinini hassasiyetlerini sömüren bir yapıya sahip olduğunu, din adamlarının güç ve para peşinde koştuklarını gören Martin Luther; Almanya’ya dönerek 95 maddeden oluşan manifestosunu kilisenin duvarına asmıştır.

Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceği, cennetten toprak satılamayacağı ve günahları sadece Tanrı’nın affedebileceği gibi maddeler içeren bu bildirinin ardından Martin Luther, kilise tarafından aforoz edilerek dinden çıkartılmıştır.