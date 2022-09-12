Augsburg Antlaşması (Barışı) Maddeleri ve Sonuçları

Avrupa’daki mezhep savaşını sona erdiren ve Avrupa’da bölgesel siyaseti mümkün kılan Augsbug Antlaşması ile Westphalia Antlaşması arasındaki fark nedir? İşte, tüm detaylar…
Augsburg Antlaşması Kimler Arasında Yapıldı?
Augsburg Antlaşması; Martin Luther’in taraftarı olan Protestanlar ile Katolikler arasında imzalanmıştır. Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile Protestan prensliklerin ittifakı olan Schmalkaldik Birliği arasında imzalanan bu antlaşma ile Protestanlığın, Katolik mezhebinden ayrılması karara bağlanmıştır.
Peki, yeni bir mezhebin kabulü anlamına gelen Augsburg Barışı ne zaman oldu? Katolikler ile Protestanlar arasında imzalanan Augsburg Antlaşması tarihi, 25 Eylül 1555’tir.
Augsburg Antlaşması Maddeleri
Katolikler ile Protestanlar arasında imzalanan ve Protestan Prenslikler ile Kutsal Roma Germen İmpartorluğu arasında süren savaşı bitiren Augsburg Antlaşması maddeleri şu şekildedir:
- Katolikler tarafından yeni kurulan Protestanlık mezhebi tanınacak ve bu mezhebe olan bağlılıkları sebebiyle hiç kimse saldırı ve zulme uğramayacaktır.
- Bu mezhebe bağlı olan prenslikler; kendi inançlarının gereğini özgürce yerine getirebileceklerdir.
- Katolik ve Protestanlık mezhebi dışında kalanlar bu barış antlaşmasının kapsamı dışında tutulacaktır.
- Her iki mezhebin de yaygın olduğu kentlerde bu ikili yapı korunacaktır.
- Her iki mezhebin mensupları da birbirlerini belirli bir inanca dâhil olma konusunda zorlamayacaklardır.
Augsburg Antlaşması Sonuçları
Protestanlığı, Katolik mezhebinden ayıran Augsburg Antlaşması sonuçları şunlardır:
- Alman prensliklerinin iki mezhepten dilediklerini seçmelerine izin verilmiştir.
- Almanya, Danimarka, İsviçre ve Baltık kıyılarında, Protestanlık hızla yayılmaya başlamıştır.
- Protestanlığın yayıldığı bu bölgelerde, Katolik Kilisesi’ne ait olan mallara el konulmasıyla bölgeler prenslikler hızla zenginleşmiştir.
- İsteyen herkes, diledikleri dinin yaşandığı bölgeye yerleşme hakkına sahip oldu.
- Din adamları ve kilise eski otoritesini kaybetmiştir.
- Avrupa’daki mezhep birliği bozulmuştur.
- Papa ve Katolik Kilisesi’nin Avrupa üzerine olan siyasi etkinliği sona ermiş ve siyasi bölünmeler yaşanmıştır. Papalığın yaşadığı bu otorite kaybı ile bir daha Haçlı seferi düzenlenememiştir.
Augsburg Antlaşması Önemi
Augsurg Antlaşması önemi; Protestanlık mezhebinin, yasal bir zeminde Katolikler tarafından kabul edilmesinden ileri gelmektedir. Bu antlaşma ile beraber prensliklere kendi ülkelerinde dini belirleme yetkisi verilmiş bu durumda Protestanlık mezhebinin hızla yayılmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu antlaşma ile Alman prenslikler büyük bir güç kazanmış ve Almanya siyasal açıdan bölünme ile karşı karşıya kalmıştır.
Ayrıca Avrupa’da bozulan mezhep birliği ile Katolik Kilisesi, Avrupa üzerindeki siyasi etkinliğini kaybetmiştir. Yaşanan bu durumda kiliseyi, dini sınırlar içine iterek bugünkü yapısına benzer bir tavır almasına neden olmuştur. Tüm bunların yanında Avrupa ilk kez, mezhep ve inanç farklılıkları konusunda anlaşamayacaklarını fark etmiş ve yaşanan çatışmaların önlenmesi için birlikte yaşayabilme pratiği geliştirmiştir.
Peki, Ausgburg Antlaşması ile Westphalia Antlaşması arasındaki fark nedir? Augsburg Antlaşması; iki mezhep arasında yaşanan çatışmaları belirli bir süre için sona erdirmiş antlaşmadır. Ausgburg ile 50 yıl kadar süren barış hali daha sonra bozulmuş ve Avrupa tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan Otuz Yıl Savaşları yaşanmıştır.
Yaşanan bu savaşın ardından imzalanan Westphalia Antlaşması ise; yaşanan dini meseleleri ve mezhepler arasındaki çatışmaları tamamen bitiren ve modern Avrupa’nın temelini atan bir antlaşmadır.
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