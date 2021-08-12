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Yıllar önce ekrana gelen Popstar yarışmasındaki dobra tavırlarıyla bilinen Mehtap Yılmaz, ‘Paylaş Benimle’ adlı programa konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Yılmaz, birçok platformda pek çok kez yayınlanan hayat hikayesinden farklı detayları itiraf etti.

"YAŞAM MÜCADELESİNE GİRDİK"

Acı dolu hikayesini anlatan Mehtap Yılmaz, "Annem ve babam ayrıldığında 11, 12 yaşındaydım ama onlar zaten ayrıydı… Sevgi ile büyüyen bir çocuk değildim. Anne ve babamın bir gün bile birbirini sevdiğini görmedim. Boşandıktan sonra iki çocuk babaya, iki çocuk anneye verildi. Ben annem ile kaldım. Bir yaşam mücadelesine girdik." dedi.

"BU SÜREÇ PAVYONA KADAR GİTTİ"

"Sekreterlik yaptım." diyen Yılmaz, "Benzinlikte cam silip, pompacılık yaptım. Biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse insanlar seni kullanmaya çalışıyor öyle ortamlarda. Onu hissettim, mecbur bir süre bu işleri yaptım. Bir kız arkadaşım, beni yemeğe çağırdı. Canlı müzik yapılan bir mekandı, arkadaşım ‘Senin sesin çok güzel’ dedi. Mikrofonu bana verdiler, bir şarkı okudum. Orda bana ilgi alaka oldu, teklif geldi. ‘Burada şarkı söyler misin?’ dediler, ben de kabul ettim. Orada kitlem oluştu, bir anda şarkıcı oldum. Sonra bu süreç pavyona kadar gitti." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN PAVYONDA MASAYA OTURMADIM"

Pavyon hayatına nasıl girdiğini anlatan Mehtap Yılmaz, "Ben hiçbir zaman pavyonda masaya oturmadım. Hep sahnedeydim, teklif gelince kabul etmiyordum, onlar da işime son veriyordu. Sadık Hocam ile çok gezdik. Sonunda masaya oturmadan altı yerde sahne alan solist olarak kabul ettirdim kendimi. Orda o kızları görünce, ‘Ben nereye düştüm, ne bu cehennem mi?’ dedim. Ben sahnemi bitirip gidiyordum. Hiçbir zaman orada gülmedim, hep ciddiydim. Kulise giriyordum 10 tane kız, sırayla yatıyordu hepsinin üstünde masa örtüsü… Kızları ayıltmaya çalışıyorlar ki müşterinin masasına tekrar gitsinler diye! Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz…Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok! Bir gün kulise geldim, bir kız dolabını kitlerken ağlıyordu. ‘Neden ağlıyorsun?’ dedim. ‘Benim bir erkek kardeşim var, üniversitede okuyor. Diş doktoru olacak. Üniversiteyi bitirdi, doktor oldu. Şimdi benden utanıyor. ‘Ablam var demiyor’ dedi. Aynı kızı bir gün gazino patronu dövmeye kalkmış, ben de ‘Ne oluyor?’ diye indim. Patronun elinden aldım. Kızı da oradan yolladım. Hepsine söylediğim oydu ‘Gidin buradan’ beni dinlemeyenler ya ölmüş ya da başına bir şey gelmiş…" şeklinde konuştu.

"BENİ ANCAK TELEVİZYONDAN SEYREDECEKSİNİZ' DEDİM"

Pavyondan kurtulma hikayesini de anlatan Mehtap Yılmaz, "PopStar yarışmasına girdim. Pavyonda son gecem, patron da karşımda, ‘Bugün beni son görüşünüz, bir daha asla beni göremeyeceksiniz. Beni ancak televizyondan seyredeceksiniz’ dedim. O gün pavyon maceram bitti. 'Çok şükür' dediğim de oldu, bir daha da oralarda sahne almadım." dedi.

Ayrıca, "Buradan ailelere sesleniyorum." diyen Yılmaz, sözlerini, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Kimlerle gezdiğine bakın, neler yaptıklarına bakın. Genç kızlarımıza da şunu söyleyeceğim, ‘Sizleri kandırmaya çalışabilirler, lüks hayata kanmayın, size sunacakları hiçbir şey gerçek değil." şeklinde noktaladı.

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