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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun! - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Habertürk Spor yazarı Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:30 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:47
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        • 1

          Kayıp ilk yarı sonrası Okan Buruk’un Barış Alper’i sol bek yapmasıyla hiç değilse “nasıl olacak acaba” merakıyla daha dikkatli izledik ikinci yarıyı. İlk yarıda sezonun “şutsuzluk” rekoru kırılmış, sadece 1 isabet bulunmuştu. Beylik cümleler etmeyi sevmem! Yok efendim Şampiyonlar Ligi sonrası konsantrasyon zor olurmuş da, yok efendim Pendik Stadı’nda nasıl top oynanırmış da… Mış da mış…

        • 2

          Sezon başında hayal alıp satmaya bayılan futbol takımları ve taraftarları iş zora girince de bayılıyorlar mazeret üretmeye. Üç kulvarda yarışacaksan Pendik’e, Ümraniye’ye de, Allianz Arena’ya da uygun kadro mühendisliği yap. Yapamıyorsun; bahane oğlu bahane üretiyorsun.

        • 3

          Neyse ikinci yarıda kalite galebe çaldı. Daha ciddi ve Mertens organizasyonunun hissedildiği G.Saray, mütevazı ve ne yaptığını bilen rakibini 2-0 yenmeyi başardı. İlk goldeki Bakambu takipçiliğine, kaleci Erdem’in bir anlık dikkatsizliğini iliştirmek gerek. İkinci golde ise Hakim’in topa şut hakimiyeti gözlerimizi kamaştırdı.

        • 4

          G.Saray Avrupa’da oynadığı 11 maçtaki futbol ortalamasına henüz erişemedi. Dünya devi 2 takımı 4 maçta futbol olarak mağlup etmeyi başardığı en az 200 dakika sayabiliriz birlikte. Alınan da 4 puan var bu 360 dakikada. Geçen haftaki Alanya maçının bir aldatmaca olduğunu bu haftaki Pendik maçı bir kez daha gösterdi. Hafta içi yorgunluğunu hoca doğru değişikliklerle gidermeye çalışmış ama sol bek meselesi artık KRONİK. Bizim Serdar Kelleci’nin dediği gibi ilk yarı sonuna dek sol bek Barış Alper Yılmaz mı olsa acaba?

        • 5

          Hülasası G.Saray 14.haftada da birçok mütevazı takıma karşı aldığı galibiyetlerden bir benzerini aldı. Maç boyunca kalitenin üstün çıkacağını, bir yerde illa ki o kalitenin skora yansıyacağını görüyorsunuz. Kulübeden de verim alınıyor, yeni transferlerden de yerine göre…

        • 6

          Ancak Pendik maçı da diğer 13 lig maçı gibi G.Saray’ın çokça defosunu ortaya koyan bir mücadele oldu. Her ne kadar lezzetsiz gitseler, Samsun’a kaybetseler de Adana Demirspor’un bu defolardan yararlanabilecek oyuncuları mevcut Cuma akşamı Seyrantepe’de. Çünkü ne derseniz deyin o maçta da akıllar KOPHENAG’da olacak.

        • 7

          İki cümle de Pendik için edecek olursak… Ben oyunlarında, kendi kategorileri için sorun görmedim. Erencan’ı bu şartlarda devre arasında ya da sezon sonu tutmaları pek mümkün olmaz ellerinde.

        • 8

          Maçı belki yine G.Saray kazanırdı ama Halil Akbunar topçu olmak yerine futbolcu gibi davransaydı boşnak mahallesinin takımının hanesine 2 gol yazardı!

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