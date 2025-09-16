Osmanlı’nın görkemini ve Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını ekrana taşıyan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dönem dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 3. yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…