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Ünlü aktris ve model Megan Fox ile şarkıcı Machine Gun Kelly, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Fox, Kelly'nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklifi ettiği o anları Instagram'dan yayınladı.

"ONUNLA EVLENMEMİ İSTEDİ"

Oyuncu, bu teklifi sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için gittiği Karayip Adaları'nın en küçüğü olarak bilinen Porto Riko'da aldı.

Megan Fox, mesajına "2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik." sözleriyle başladı. Ünlü isim, paylaşımında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi.

"EVET' DEDİM"

Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu:

Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona "Evet'" dedim.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Videoda, Megan Fox ile Machine Gun Kelly, bir binanın bahçeye açılan merdivenlerde görülüyor. Gerçek adı Colson Baker olan Kelly, elinde bir yüzük kutusu tutarak Fox'un önünde diz çöküyor. Bir süre sonra Megan Fox da onun yanına eğiliyor. Sevinçten ne yapacağını şaşıran oyuncu, teklifi kabul ediyor. Ünlü çift, daha sonra bu mutlu anı kutlamak için birbirlerini öpücüklere boğuyor.

KAN DAMLASINDAN KOLYE

Öte yandan ünlü rapçi Machine Gun Kelly, daha önce de sevgilisinin kan damlasını kolye yaptırmıştı.

"KENDİMİZE GÖRE MÜCADELELERİMİZ VAR"

Geçtiğimiz aylarda da ilk kez özel hayatı hakkında GQ Dergisi'ne konuşan Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin 'sorunsuz' olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var." demişti.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etmişti.

"BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"

Kelly, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." demişti. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımlamıştı.

Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürmüştü.

"RUH EŞİMİ BÖYLE BULACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Fox ise Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını ifade etmişti. Ünlü oyuncu, o dönemi, Aşka çok açıktım ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." sözleriyle anlatmıştı. Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında, "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti." demişti.

"SANKİ ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIYORDUM"

Megan Fox, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla "büyülü" bir iletişim kurduklarını sözlerine eklemişti. Fox, Kelly'nin gözlerine baktığı ilk anda aklından, "Seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum. Seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum." diye düşündüğünü anlatmıştı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

İkili, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.