CONOR MCGREGOR HAKKINDA

Conor Anthony McGregor, 14 Temmuz 1988'de Dublin'nin Crumlin bölgesinde; Tony ve Margaret McGregor'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Crumlin'de büyüyen McGregor, ilk ve orta öğrenimini de bu bölgedeki okullardan aldı. Küçük yaşlardan beri olan spor tutkusunu büyüdüğü bölgeden alan McGregor, spora ilk adımını Lourdes Celtic Futbol Kulübü'nde futbol oynayarak attı. 12 yaşında Crumlin Boks Kulübünde boks ile tanıştı.

2006 yılında ailesiyle Dublin'nin Lucan bölgesine taşındı. Burada sıhhi tesisat çıraklığı da yapan McGregor, Tom Egan ile tanıştı ve onunla beraber karma dövüş sanatları antrenmanlarına başladı.