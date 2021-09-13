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Conor McGregor ve Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı! - Magazin haberleri

Conor McGregor ve Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı!

MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde şok bir olay yaşandı. Şarkıcı Machine Gun Kelly ile İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor arasında tartışma çıktı

13.09.2021 - 14:32 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen organizasyonun ardından ödüller bu yıl coşkulu bir geceyle dağıtıldı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor da geceye sevgilisi Dee Devlin ile birlikte katıldı.

  • FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

    Ödül töreninin ilerleyen saatlerinde ise şok bir olay yaşandı. McGregor, Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Olumsuz yanıt alan dövüşçü, adeta çılgına döndü.

  • BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Önce Kelly ile sözlü diyaloğa giren Conor McGregor, ardından sinirlerine hakim olamadı. Ünlü çifte doğru elindeki bardağı fırlatan McGregor'a güvenlik görevlileri müdahale etti. O sırada Megan Fox da sevgilisini sakinleştirmek için çaba serf etti.

     

  • "ONU TANIMIYORUM"

    Olayın ardından açıklama yapan İrlandalı sporcu, Machine Gun Kelly'i tanımadığını dile getirdi. "Aramızda hiçbir şey olmadı." diyen McGregor, "Çocuk rapçilerle kesinlikle dövüşmüyorum. Onu tanımıyorum bile. Megan Fox ile birlikte olmasının dışında ona dair hiçbir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

  • Görgü tanıkları ise McGregor'ın içki bardağını atmadan önce tökezlediğini ve sonra kendisini toparlayıp tekrar saldırmaya çalıştığını söyledi.

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