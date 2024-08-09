Galatasaray'dan ayrılacak mı? Derrick Köhn kararını verdi!
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Derrick Köhn'ün adı Spartak Moskova ile anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcu kararını verdi. İşte detaylar...
Derrick Köhn, Spartak Moskova’nın teklifini Rusya’da forma giymek istememesi nedeniyle reddetti.
Rusya ekibi, Galatasaray’a 7+1 milyon Euro teklif etmiş, oyuncunun özellikle savunma yönünde yerinde saymasından memnun olmayan sarı kırmızılılar da bu meblağı kabul etmişti.
Rusya’dan kazanacağı ücrete ilişkin Almanya’dan ticari ambargo uygulanabileceğini düşünen 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da kalmaya karar verdi.
Köhn’e Almanya’dan ilgi bulunsa da somut bir teklif bulunmuyor.
Galatasaray, Derrick Köhn’ü geçen sezon devre arasında 3 milyon 350 bin Euro bonservis ücretiyle Hannover’den transfer etmişti.