Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Net Global Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan ayrılacak mı? Derrick Köhn kararını verdi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan ayrılacak mı? Derrick Köhn kararını verdi!

        Galatasaray'ın Alman futbolcusu Derrick Köhn'ün adı Spartak Moskova ile anılıyordu. 25 yaşındaki futbolcu kararını verdi. İşte detaylar...

        Giriş: 09.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derrick Köhn kararını verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Derrick Köhn, Spartak Moskova’nın teklifini Rusya’da forma giymek istememesi nedeniyle reddetti.

        Rusya ekibi, Galatasaray’a 7+1 milyon Euro teklif etmiş, oyuncunun özellikle savunma yönünde yerinde saymasından memnun olmayan sarı kırmızılılar da bu meblağı kabul etmişti.

        Rusya’dan kazanacağı ücrete ilişkin Almanya’dan ticari ambargo uygulanabileceğini düşünen 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da kalmaya karar verdi.

        Köhn’e Almanya’dan ilgi bulunsa da somut bir teklif bulunmuyor.

        Galatasaray, Derrick Köhn’ü geçen sezon devre arasında 3 milyon 350 bin Euro bonservis ücretiyle Hannover’den transfer etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Habertürk Anasayfa