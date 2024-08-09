Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: Çabaları takdir ediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'den beri devam eden İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların durması için desteklediği ateşkes ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, arabulucu ülkelerin çabalarını takdirle karşıladıklarının altını çizdi.

Dışişleri'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.

Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." AB KONSEYİ BAŞKANI'NDAN DESTEK Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Gazze'de şimdiye kadar çok fazla insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Michel, bölgede yıkımın durması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Michel, arabuluculuk çabalarında ABD, Mısır ve Katar'a "tam destek" olduğunu bildirerek, "Bölge korkunç bir çatışmanın eşiğinde. Acilen bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı. ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.