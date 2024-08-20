Mega Polietilen hisselerinde işlemler durduruldu
Konkordato ilan eden Mega Polietilen hisselerinde işlemler geçici olarak kapatıldı
Giriş: 20.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:08
Borsa İstanbul; konkordato sürecine giren Mega Polietilen hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildirimde "MEGAP.E işlem sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.
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