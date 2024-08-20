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        Haberler BBC Dünya Son dakika: İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi

        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi

        İngiltere'de farklı şehirlerde düzenlenen aşırı sağın protestolarında hüküm giyenler ile cezaevleri neredeyse doldu. Bunun üzerine hükümet hafta başında Erken Şafak Operasyonu'nu devreye soktu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 20.08.2024 - 08:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 08:51
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        İngiltere'de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
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        İngiltere’de farklı şehirlerde düzenlenen aşırı sağın protestolarında hüküm giyenler ile cezaevleri neredeyse doldu.

        Bunun üzerine hükümet hafta başında Erken Şafak Operasyonu’nu devreye soktu.

        İngiltere’nin genelde kuzeyinde ve iç kesimlerinde düzenlenen eylemlerden sonra yargılananların hüküm giymeye başlaması, hapishanelerin neredeyse kapasitesinin tamamının dolmasına yol açtı.

        Bunun için de hükümet acil durum önlemlerini devreye soktu.

        Mahkemeye çıkmayı bekleyen şüpheliler, cezaevlerinde yer açılana kadar karakollardaki hücrelerde kalacak.

        Daha önceki Muhafazakar Parti hükümeti de benzer önlemleri Mayıs ayında devreye sokmuştu.

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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, cezaevlerindeki krizden ötürü kendisinden önceki hükümeti suçladı.

        İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS) verilerine göre şimdiye kadar protestolarla ilişkili olarak 470 kişi suçlandı.

        Resmi verilere göre düzenlenen protestolardaki şiddet eylemleri dolayısıyla en az bin kişi gözaltına alındı.

        Eylemlerden dört gün önce Sunderland şehrindeki HMP Durham hapishanesinde sadece bir yatak boştu.

        “Adalet sistemi uzun zamandır bir kriz içinde”

        Acil durum önlemlerine göre zanlılar ancak hapishanelerde yer açılması takdirinde sulh ceza mahkemelerine çağrılacak.

        Bu da duruşmaların ertelenmesi, zanlıların polis hücrelerinde tutulması ya da bazılarının şartlı tahliye edilmesi anlamına geliyor.

        Adalet Bakanlığı, kamuya tehdit oluşturanların salınmayacağını ve bu önlemlerin polisin gözaltı gerçekleştirmesi kabiliyetini elinden almadığını aktardı.

        Cezaevleri çalışanlarını temsil eden birlikten Mark Fairhurst, hüküm giyenlerin İngiltere ya da Galler’deki başka cezaevlerine gönderilebileceğini belirtti.

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        İngiltere ve Galler’deki cezaevlerinin kapasitesi 89 bin 191 kişiyi içerecek şekilde. Cuma günü itibarıyla 87 bin 893 kişinin cezaevlerine olduğu ifade edildi.

        Sulh Hukuk Mahkemeleri Birliği’nin müdürü Tom Franklin, acil durum önlemlerinin devreye sokulmasının şaşırtıcı olmadığını, adalet sisteminin uzun zamandır bir kriz içinde olduğunu öne sürdü.

        Eylül ayında daha fazla hücre inşa edilebilir ya da ayrıca bazı mahkumlar erken serbest bırakılabilir.

        Eylül ve Ekim aylarında serbest bırakılması öngörülen 5 bin 500 mahkum arasında cinsel taciz, terör, aile içi şiddet ve bazı şiddet vakalarından ötürü hüküm giyenler olmayacak.

        Southport kasabasındaki bir dans okulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç küçük kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Zanlının kimliğine dair doğru olmayan bilgilerin sosyal medyada yayılmasıyla göçmen karşıtı eylemler patlak verdi.

        • İngiltere hükümetinin 'aşırı sağcı haydutluk' olarak nitelediği eylemlerde 400'e yakın gözaltı
        • İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karışmaktan suçlu bulundu
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