Beşiktaş'ta Angelo için geri sayım! Angelo Beşiktaş'a gelecek mi, ne zaman transfer oluyor? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Angelo için geri sayım! Angelo Beşiktaş'a gelecek mi, ne zaman transfer oluyor? - Beşiktaş Haberleri

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Chelsea'den Angelo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş oyuncu ve kulübü ile anlaşma noktasına yaklaşırken sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi. Beşiktaş'ın Angelo transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ Chelsea, Angelo Gabriel’i Temmuz 2023’te 15 milyon euro bonservis karşılığında Santos’tan transfer ederken daha sonra Fransız ekibi Strasbourg’a kiralamıştı. AYRILIKLAR KAPIDA Beşiktaş'ta Angelo transferinin yanı sıra bu hafta ayrılık konusunda da önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey ile görüşmelerini sürdürürken Jackson Muleka'ya da Arabistan'ın Al-Kholood takımı talip.