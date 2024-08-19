Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milli futbolcu, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı ve transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine de iletti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı ve İngiliz kulübüne transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine iletti.
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Haberin devamında, Fenerbahçe ile Brighton arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı da ifade edildi.
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Fenerbahçe, Brighton'ın 35 milyon Euro artı bonus maddeler şeklindeki teklifine karşın Ferdi Kadıoğlu için net 40 milyon Euro artı sonraki satıştan pay istiyor.
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Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki milli yıldızı kadroda tutmak istiyor ve görüşmelerini bu doğrultuda sürdürüyor.
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Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon 37 lig maçında forma giydi ve 1 gol - 4 asistlik katkı sağladı.
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2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı toplam 203 maçta ise 18 gol attı ve 22 asist yaptı.