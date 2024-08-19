Ali Koç'tan CHP, MHP ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."