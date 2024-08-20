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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim

        'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat tahliye edildi. Kardeşi Sıla Doğu'nun yanında kalan Dilan Polat'ın avukatı da açıklama yaptı. Sıla Doğu yaptığı paylaşımda "Toparlanacaksın kardeşim" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:13
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        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
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        Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalan Dilan Polat, gecenin ilerleyen saatlerinde avukatı Sevinç Horoz ile görüştü. Fenomen Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı. Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini. Sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

        'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verilmişti. Dilan Polat tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu’nun Sarıyer’de bulunan evine gelerek çocuklarıyla ve ailesiyle buluştu.

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        SILA DOĞU SON HALİNİ PAYLAŞTI

        Fenomen Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı ve yorgun olduğu görüldü.

        Dilan Polat cezaevinden çıktı
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        Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı.

        Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.

        AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

        Polat’ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi. Tahliye bilgisini paylaşmak için Engin Polat’ın yanına gittiğini ifade eden Horoz, Dilan Polat’ın sağlık durumu ve tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

        Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi.

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        Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.

        "PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI"

        Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş esnasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şuan çok mutlu" dedi.

        Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurtdışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı. Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini söyledi.

        "ŞU ANDA MEVCUT SEVİNCİNİ YAŞIYOR"

        Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

        Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.

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