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        Haberler Gündem Son dakika: Dilan Polat'a tahliye kararı

        Dilan Polat cezaevinden çıktı

        Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Karar sonrası Dilan Polat cezaevinden çıktı. Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartı uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:14
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        Dilan Polat cezaevinden çıktı
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        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için tahliye kararı verildi. Mahkeme, Dilan Polat'ın avukatının tutukluluğa itirazı değerlendirildi.

        'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

        11 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.

        2023 Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat bugün saat 17.00'de cezaevinden çıktı.

        MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL ŞARTI

        İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanıklar Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin ara kararı usul ve yasaya uygun görülmekle sanıklar müdafilerinin itirazının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk halinin devamına

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        Sanık Dilan Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının altı ve üst tınıları ile birlikte özellikle dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporun içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olması hususları dikkate alınarak tanığın atılı suçlardan ayrı ayrı tahliyesine" karar verildi.

        Ayrıca Dilan Polat'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

        Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        Cumhuriyet savcılığının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

        İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep edilmişti.

        Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
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