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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mega Polietilen (MEGAP) konkordato sürecine girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Mega Polietilen konkordato sürecine girdi

        Hisseleri Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören Mega Polietilen (MEGAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan konkordato davasında, mahkeme tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:33
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        Mega Polietilen konkordato sürecine girdi
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        Mega Polietilen ve Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan'ın başvurusu üzerine Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkındaki 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verdi.

        Hisseleri Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı Eda Özhan tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16.08.2024 tarihinde 2024/757 Esas numarası ile açılan dava sonucunda, ilgili Mahkeme tarafından 19.08.2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verilmiştir.

        Şirketimiz hakkında verilen konkordato başvurusu, Şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

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        Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım süreci halen devam etmekte olup, başvuru için gerekli olan evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.

        Şirketimiz sermayesinin artırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.

        Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir."

        2.9 MİLYAR LİRALIK KISA VADELİ BORÇ

        Mega Polietilen'in son olarak açıkladığı 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre firmanın mart sonu itibarıyla 2 milyar 892 milyon lira kısa vadeli, 38 milyon 791 bin liralık ise uzun vadeli borcu bulunuyor.

        Firma yılın ilk çeyreğinde 23 milyon 121 bin lira zarar ederken 31 Mart itibarıyla 401 çalışanı bulunuyordu.

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        "İLK ÇEYREKTE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİK"

        Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan ilk çeyrek faaliyet raporunda yer alan mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Değerli Çalışanlarımız, Saygıdeğer İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız, 2024 yılı ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik. Bu kapsamda; yine önceliklerimiz çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldık. 2020 Ekim ayında Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesinde 135.000 m² alana sahip yeni fabrika yerleşkesini satın alarak, tekstil alanındaki örme kumaş üretimimizi 2020 Aralık ayından itibaren fabrikayı faaliyete sokarak Adıyaman – Besni’ de devam etmekteyiz. Şirketimizin Adıyaman/Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 yılında kurulumuna başladığımız 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulumu tamamladık. Bağlı ortaklığımız olarak tüzel kişiliğini oluşturduğumuz Mega Hazır Giyim San. Tic. A.Ş.’ yi kurarak üretmiş olduğumuz kumaşlarımızın nihai tüketiciye ulaşacağı giyim eşyası olması için üretim tesisi kurduk. Hedeflerimize çalışanlarımız ve paydaşlarımızın memnuniyetini gözeterek ulaşmaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyüyen ailemize bizimle devam eden bize inanan çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım."

        2012'DE HALKA ARZ OLDU MAYISTA ZİRVEYİ GÖRDÜ

        Mega Polietilen Mayıs 2012'de 2 TL fiyatla halka arz olmuştu. Firmanın hisseleri 9 Mayıs 2024'te ise 10.84 lirayla tarihi zirvesini gördü. Zirveden MEGAP hissesi alan yatırımcılar yüzde 57'lik kayıp yaşasa da hisseler 19 Ağustos kapanış itibarıyla 2024 genelinde yüzde 8.9 yükseldi.

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