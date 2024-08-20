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        Haberler Dünya Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan ya da danışman olarak atayacak | Dış Haberler

        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan ya da danışman olarak atayacak

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde Tesla, SpaceX ve Twitter (X) gibi şirketlerin sahibi milyarder girişimci Elon Musk'ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 20.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:44
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        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
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        Donald Trump'la Elon Musk arasındaki bağlar kuvvetlenmeye devam ediyor.

        Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

        Trump ayrıca, elektrikli araç alımları için 7 bin 500 dolarlık vergi kredisini “saçma” olarak nitelendirerek sona erdirmeyi düşüneceğini söyledi.

        Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.

        Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

        Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

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