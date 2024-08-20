Sendikalar meydanlara iniyor

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Kamu işçileri için geçen yıl yüksek oranlı zam yapıldı. En düşük ücret brüt 15.000 TL’ye yükseltilerek 2023’te ilk 6 ay yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15, 2024’te ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında zam yapıldı. Geçen yılın ilk 6 ayı için en düşük işçi ücretinin brüt 21.750 TL’ye yükseltilmesini işçiler memnuniyetle karşılarken, memur sendikaları kendilerine de benzer zam yapılmasını istedi.

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Bunun üzerine, kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri beklenmeden 2023 yılı temmuz ayında memur maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak seyyanen 8.077 TL zam yapıldı. En düşük memur maaşı 22.000 TL’ye çıkartıldı. Seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmaması eleştiri konusu olmakla birlikte özellikle düşük maaşla çalışan memurlarda yüksek oranlı zam yapılması olumlu karşılandı. Ağustos ayında 2024- 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlileri toplu sözleşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı için Yüksek Hakem Kurulu kararı devreye girdi.

REKLAM Gelecek yıl kamu işçileri için 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi yapılacak. Görüşmeler nisan– mayıs aylarında gerçekleştirilecek. Kamu görevlilerinin 2026 – 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise gelecek yıl ağustos ayında yapılacak. ENFLASYON KAZANIMLARI GERİ ALDI Kamu işçileri için geçen yıl sağlanan yüksek oranlı artışa ve memurlara geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme zammına ilaveten verilen seyyanen zamma rağmen elde edilen kazanımlar yüksek enflasyon karşısında hızla eridi. İşçi ve memurlar bu yılın başından itibaren hayat pahalılığından şikâyet etmeye başladılar. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servis başta olmak üzere toplu sözleşme ile elde ettikleri bazı kazanımlarının geri alınması memurları rahatsız etti. İşçiler zaten yıllardan beri vergilerin yüksekliğinden yakınıyorlar. Aldıkları ücretlerin yılın üçüncü ayından itibaren yüksek vergi dilimine girmesi nedeniyle net ücretlerinin azalmasından şikâyetçiler. Mevcut sorunların üzerine bu yıl sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçiler ile ocak ayında başlayan işçiler arasında 7- 8 puana yakın fark ortaya çıkması da eklenince sendikalar rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı.

REKLAM ÜÇ İŞÇİ KONFEDERASYONU BİR ARAYA GELDİ Sendikaların eylem süreci TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 7 Temmuz’da yaptığı toplantı ile başladı. Toplantının ardından üç genel başkanın imzasıyla yapılan açıklamada vergide adalet sağlanması, kamuda ücret dengesizliğinin sona erdirilmesi, sayıları 150 bine ulaşan kamu taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi, tasarruf gerekçesiyle işçilerin haklarının aşındırılmaması istendi.

Ergün Atalay ile Mahmut Arslan 18 Temmuz’da yine ortak açıklama yaparak ücretten alınan vergi dilimlerinde adaletin sağlanmasını, asgari ücrete kadar olan kazanç için uygulanan vergi istisnasının vergi matrahına dahil edilmemesini, vergi diliminin ilk matrahının yıllık asgari ücretin altında olmamasını, vergi kesintileri yapılırken işçinin ailesi ve sosyo – ekonomik durumunun da gözetilmesini, ilk vergi diliminin yüzde 10’dan başlamasını, işçi sosyal güvenlik primlerinde 5 puan indirim yapılmasını talep ettiler. REKLAM MEMUR SENDİKALARI BOLU’DAN ANKARA’YA YÜRÜDÜ

Bu açıklamanın ardından MEMUR-SEN’e bağlı üç sendika Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdi. MEMUR – SEN Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan’ın katılımıyla 24 Temmuz’da başlayan yürüyüş 9 gün sürdü. Tonbul, toplu sözleşme ile aldıkları kazanımlarına dokunulmaması çağrısında bulundular. TÜRK – İŞ GÜNLERDİR SAHADA TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu’nda alınan karar uyarınca önce Genel Başkan Atalay başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri il il dolaşmaya başladılar. Ergün Atalay Trabzon’da, Ramazan Ağar Diyarbakır’da, Eyüp Alemdar İstanbul’da toplantılar yaparak taleplerini dile getirdiler. Bugün TÜRK – İŞ’e bağlı sendikalar 81 ilde kitlesel basın toplantısı yapacaklar. Ardından 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de ise Zonguldak’ta mitingler düzenlenecek.

Atalay, Zonguldak’ta yaptığı açıklamada, sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan kamu işçilerinin 2024 yılı 2. 6 aylık zam oranının sözleşmesi ocak ayında başlayanlar ile eşitlenmesini istedi. HAK – İŞ tarafından vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıtdışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları konusunda seslerini duyurabilmek için 23Ağustos Cuma günü Kayseri’de, 5 Eylül’de Kocaeli’de, 13 Eylül’de de Gaziantep’te mitingler yapılacak. Sendikalar genellikle toplu sözleşme imzalanan yıllarda bu tür eylemler gerçekleştirirler. Eylemlerin bu yıldan başlaması gelecek yıl hem kamu işçileri hem de memurlar için yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin zorlu geçeceğini gösteriyor.