Plastik fabrikasında yangın!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir plastik fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
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Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı.
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Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.
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Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.
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Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
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