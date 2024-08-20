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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama - 20 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak ve nemli havanın etkisinde. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin ve Van çevrelerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 07:37
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        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ARTVİN °C, 34°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 32°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 30°C

        Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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